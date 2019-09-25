هل يجب تدليك القدم باليد في أثناء الوضوء أم يكفي وضعها تحت الماء؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تدليك القدم أو اليد عند الوضوء، ليس شرطا واجبا سواء للرجال أو النساء، لافتا إلى أنها سنة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم.



وأوضح وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجب تدليك القدم باليد أثناء الوضوء أم يجوز وضعها فقط تحت الماء؟فى الإجابة عن سؤال يقول صاحبه أن حقيقة الغسل هو تعميم العضو بالماء فإذا كان العضو يعمه الماء ظاهرًا فى الثنايا ففى هذه الحالة يكون الوضوء صحيحًا والدلك أمر زائد على مجرد الغسل.



وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، قد أشار الى أنه يجوز بحسب رأي جمهور العلماء الذين قالوا أن المهم هو جلي الماء على عضو الوضوء ولا يشترط التدليك.



وأوضح أمين الفتوى، أن المالكية كان لهم رأي مخالف، فهم يروا أن التدليك شرط واجب في الوضوء.



وتابع: أننا نأخذ برأي جمهور العلماء الذي يقر بأن التدليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شرطا في صحة الوضوء، تيسيرا على غير القادر على رفع قدميه لتدليكها.