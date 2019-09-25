موجز السوشيال ميديا .. لقاء الخميسي فى إطلالة جريئة.. تركى آل الشيخ يشعل مواقع التواصل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
لقاء الخميسي فى إطلالة جريئة بحفل هوليوود.. شاهد
ياشيخة حرام عليكي.. ريهام سعيد تشارك جميع اطلالات درة على السوشيال ميديا.. شاهد
بـفستان روز مكشوف الكتفين.. نسرين طافش فى اطلالة مثيرة بـ الجونة.. شاهد
بـ فستان قصير.. ايمان العاصى تشعل مهرجان الجونة .. شاهد
من شواطئ الجونة .. بشرى وبوسى شلبى تشعلان السوشيال ميديا .. فيديو
تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو ساخر.. شاهد
لقاء الخميسي فى إطلالة جريئة بحفل هوليوود.. شاهد
ياشيخة حرام عليكي.. ريهام سعيد تشارك جميع اطلالات درة على السوشيال ميديا.. شاهد
بـفستان روز مكشوف الكتفين.. نسرين طافش فى اطلالة مثيرة بـ الجونة.. شاهد
بـ فستان قصير.. ايمان العاصى تشعل مهرجان الجونة .. شاهد
من شواطئ الجونة .. بشرى وبوسى شلبى تشعلان السوشيال ميديا .. فيديو
تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو ساخر.. شاهد