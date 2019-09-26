رئيس لجنة المسابقات يحذر أندية الدوري المصري.. تفاصيل

أعلن حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري، تطبيق عقوبات مشددة على أي فريق يتسبب في تأخير مباريات الدوري الممتاز.





وكتب حسام الزناتي، عبر حسابه على "تويتر"، "راجعنا جميع مباريات الأسبوع الأول للوقوف على الأخطاء.. تأخر بدء المباريات ظاهرة متكررة تجب معالجتها، معدل التأخر خاصة في الشوط الثاني يتعدى الدقيقتين، ووصل في إحدى المباريات لـ٤ دقائق و٣٦ ثانية".





وأضاف حسام الزناتي، "سنبدأ في فرض عقوبات مشددة اعتبارًا من الأسبوع الثاني؛ على أي فريق يتسبب في تأخير مباراة".





ويتولى حسام الزناتي، إدارة لجنة المسابقات؛ خلفًا لعامر حسين الذي رحل بعد تعيين اللجنة الخماسية فى الدوري المصري، الذى انطلق يوم السبت الماضي بـ9 مباريات شهدت تعادلًا وحيدًا، و19 هدفًا.