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فن

بـ فستان مكشوف الكتفين.. بشرى تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:27 ص
بشري
بشري
مصطفى كرم
شاركت الفنانة بشرى جمهورها بمجموعة صور عبر موقع إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وحلت الفنانة بشرى بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بارتدائها فستانا مكشوف الكتفين بواسطة وردة كبيرة، واعتمدت على وضع "ميك اب" خفيف على وجهها مع احمر الشفايف.

ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري: قمر الجونة.

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