ليبرمان يعلن استعداده للتفاوض مع نتنياهو بشرط

قال زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيجدور ليبرمان، إنه مستعد للتفاوض مع حزب الليكود بشأن تشكيل حكومة، شريطة أن يتصل الليكود به رسميًا وليس من خلف الكواليس، كما حدث حتى الآن.



وأضاف ليبرمان وفق صحيفة "معاريف": "لا توجد شروط مسبقة، إذا اتصل الليكود بنا رسميًا، فنحن مستعدون للتفاوض معهم".



وعلى الجانب الآخر ذكرت قناة "كان" العبرية، أن رئيس حزب "كاحول لفان" بيني جانتس وضع شروطًا جديدة، للتفاوض مع بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة وحدة وطنية.