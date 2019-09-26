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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة مستقرة اليوم الخميس بسوق العبور

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:21 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة
محمد صبيح
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 26 -9 - 2019، في سوق العبور.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الخضراوات في السوق المصري اليوم، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.

وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

وعن أسعار الفاكهة في سوق العبور، تراوح الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، المانجو العويس بين 20 و27 جنيهًا.

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