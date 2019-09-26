منها الصداع ورائحة الجسم الكريهة.. أضرار الإكثار من تناول اللحوم الحمراء

يقبل العديد من الاشخاص على تناول اللحوم الحمراء، ولكنهم يجهلون الكوارث الصحية التي تتعرض لها أجسامهم نتييجة لتناولها والإكثار منها.



موقع "bold sky" الهندي، أوضح الأضرار الخطيرة التي تحملها لنا اللحوم الحمراء، والتي حتمًا سنعيد- بعد معرفتها- التفكير في تناولها كونها تعمل على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لما تحتويه من نسبة عالية من الدهون المشبعة.



وتحتوي اللحوم الحمراء على شظايا من خلات، وهو ما يسبب زيادة نسبة الكولسترول في الدم، علاوة على احتوائها على نسبة كبيرة من المركبات المسرطنة التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون.



وتعمل اللحوم الحمراء على الإصابة بالسمنة المفرطة لما تحتويه من سعرات ودهون عالية، بالإضافة إلى ذلك تتسبب في زيادة خطر التعرض لمرض السكر، وتؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي، وعلى عملية الهضم.



وحسبما جاء في التقرير، فإن اللحوم الحمراء من اكثر مسببات اختلال الهرمونات وتزيد من فرص البلوغ المبكر لدى الأطفال، علاوة على أنها تحتوي على مستويات عالية من الحديد، الأمر الذي يسبب تعزيز الجذور الحرة الضارة التي تسبب الإصابة بالزهايمر.



واللحوم الحمراء بها نسبة عالية من مادة "البيورين"، التي تؤدي إلى مستويات عالية من حمض اليوريك، مما يزيد من خطر النقرس والتهابات المفاصل.



ووفقا لما نشره موقع "power of positivity"، فهناك أضرار أخرى لتناول اللحوم الحمراء يوميا وهى تتمثل فيما يلي:



الجفاف



وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة كونيتيكت أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يتسبب في أن تنتج الكليتين بولًا أكثر تركيزًا، مما يسبب الجفاف، وهذا يمكن أن يؤثر على كل شيء من مستويات الطاقة الخاصة بالجسم، والبشرة، والشعور بالجوع والشراهة تجاه تناول الطعام، وحتى وتشنجات العضلات.



رائحة الجسم



قد يكون لتناول الكثير من اللحوم الحمراء أضرار غير متوقعة، حيث كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا أنه يمكن اتباع نظام غذائي مليء بالبروتينات وبالأخص من مصدر اللحوم الحمراء، يمكن أن يتسبب في إصدار رائحة كريهة للجسم.



الإمساك



يمكن لتناول الكثير من اللحوم بدلًا من الكربوهيدرات أن يؤدي إلى الإمساك؛ لأن اللحوم لا تحتوي على الألياف، لذا عليك أن تقلل من استهلاكك من اللحوم الحمراء، وتزيد من استهلاك الكربوهيدرات المعقدة وكذلك الفواكه والخضراوات.



الصداع



ليس من المفاجئ أن يتسبب اللحم في حدوث الصداع، نظرًا لأن كثرة تناوله يمكن أن تكون مرهقة للأسنان، وذلك لأن مضغها يحتاج إلى الكثير من الطحن والمضغ بالأسنان، وهو ما يؤدي إلى الصداع وضعف الوظيفة العقلية.



ضعف الرؤية



يرتبط ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو السبب الأول للعمى بين كبار السن في أمريكا، ويكمن السبب وراء حدوث هذا الأمر هو أن الدهون المشبعة في اللحوم يعتقد الكثير من الباحثين أنها ضارة بالأوعية الدموية الدقيقة للعينين.



هشاشة العظام



تناول كميات كبيرة من البروتين يمكن أن يزيد من فقدان الكالسيوم، وهو أمر ضروري لبناء عظام قوية.



التعب



إذا كنت تشعر دائمًا بالتعب بعد تناول اللحوم الحمراء، فهذا أمر طبيعي، حيث إن استهلاك اللحوم المفرط يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب إذا كنت لا تهضمه بشكل صحيح، وذلك لأنه يتطلب إفراز المعدة الكثير من العصارة الهضمية لكي يقوم بهضمها.



رائحة الفم الكريهة



يقول خايمي جناو، وهو اختصاصي تغذية في جامعة ميسوري ستيت، إن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والدهون مع عدم وجود كمية كافية من الكربوهيدرات يمكن أن يتسبب في إنتاج الجسم للكيتونات، والذي يمكن أن يتسبب في أن تنبعث منها رائحة مثل كريهة من الفم تشبه رائحة الأسيتون.



مشاكل القناة الهضمية



لا تحتوي اللحوم الحمراء على البكتيريا النافعة التي يحتاجها الجهاز الهضمي ليعمل جيدا، وذلك على عكس الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وهو الأمر الذي يتسبب في عدد من المشكلات الصحية المرتبطة بمشاكل زيادة البكتيريا بالأمعاء الضارة.