بينهم 1.9 مليون عربي.. تعرف على عدد سكان إسرائيل

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس أنه عشية أعياد رأس السنة العبرية، قدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9.092 مليون نسمة بينهم 1.907 مليون نسمة عربي، وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء .





وقال المكتب المركزي لـ الإحصاء إنه وبحلول عام 2024 سيصبح العدد 10 ملايين نسمة، و20 مليونًا بحلول عام 2065.





وبلغ عدد السكان اليهود حوالي 6.744 مليون ، يشكلون 74.2 % من مجموع السكان ويبلغ عدد السكان العرب 1.907 مليون نسمة، يشكلون 21% ، بينما يبلغ عدد السكان الآخرين (غير المتدينين) 441،000 ، أي 4.8%. ومع ذلك ، فإن الأرقام لا تشمل العمال الأجانب غير الشرعيين والسائحين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم وبقوا في إسرائيل، والمتسللين غير الشرعيين وفقا لتقرير معاريف.





ومنذ اعياد العام الماضي، زاد عدد سكان إسرائيل بنحو 184،000 نسمة.. كان معدل النمو السكاني خلال العام الماضي 2.1 %.





وخلال العام الحالي، وُلد حوالي 196000 طفل في إسرائيل ، وتوفي حوالي 50،000 طفل. تم إضافة حوالي 38000 شخص إلى السكان في ميزان الهجرة ، منهم حوالي 35000 من المهاجرين الجدد.



