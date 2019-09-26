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أخبار العالم

الخارجية الروسية: سنرد على منع موظفينا من حضورالجمعية العامة للأمم المتحدة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:36 م
صدى البلد
أ ش أ
وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، منع الولايات المتحدة عددا من الدبلوماسيين الروس من دخول أراضيها لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه "أمر فظ لا يمكن التسامح معه".

وقال لافروف - في تصريحات صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "إن موسكو سترد بقسوة على هذا التصرف، والآن سنضطر على ما يبدو إلى طرح مسألة مقر الأمم المتحدة عموما على النقاش".

ونوه بأن القرار الأمريكي طال عشرات من موظفي وزارة الخارجية الروسية، وكذلك رئيسي لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي، ليونيد سلوتسكي وقسطنطين كوساتشوف، علاوة على المدير العام لمؤسسة (روس كوسموس) دميتري روجوزين، مبرزا بأن جميعهم سبق أن شاركوا في اجتماعات منعقدة تحت راية الأمم المتحدة.

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