طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكانو سبورت يصل القاهرة اليوم.. تعرف على موعد اللقاء

يصل طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكانو سبورت، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى القاهرة اليوم قادمًا من بتسوانا ومن المقرر، أن يكون في استقباله مندوب النادي.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أسند إدارة مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من ” جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالإضافة الي تشيبو موكانى حكما رابعا و الاثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.



