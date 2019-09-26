هذا الفعل لا يجوز للإمام القيام به في الركوع .. تعرف عليه

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن زيادة شيء في الصلاة من أجل الخارج لا يجوز شرعا ، فلو أنك تصلي وشرعت في الركوع وجاءك شخص آخر ليلحقك في الركوع وقال لك " ان الله مع الصابرين" في اشارة منه حتى تطيل الركوع وبالتالي لا تفوته الركعة ، فهذا لا تطعه تماما.



وأضاف جمعة في فتوى مسجلة له قائلا: ولكن يجوز في حالة ما إذا كان طفلا صعد على جسدك ليلهو ويلعب فوق ظهرك أثناء الصلاة فهنا يجوز الانتظار في الركوع او السجود حتى يقضي هذا الطفل وقته او ينزل من على ظهرك ثم تقوم انت .



حكم إدراك الإمام في الركوع

ومن جانبه أكد الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قراءة الفاتحة ركن أساسي لاكتمال الصلاة، مشيرا إلى أنه في حالة ما إذا ركع الإمام ولحقه المأموم في الركوع فصلاته صحيحة وليس عليه شيء، رغم أنه لم يقرأ الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب".



وأضاف "عثمان" ان الدليل على صحة صلاة من لحق الإمام في الركوع دون أن يقرأ الفاتحة في حديث أبي بكرة وهو صحابي جليل عندما لحق النبي في الركوع دون الصف أي خلف الصف ثم مشى قليلا حتى دخل في الصف وبعد انتهاء النبي من الصلاة قال له زادك الله حرصا ولا تعد " واستدل العلماء أن المأموم إذا لحق الإمام في الركوع فصلاته صحيحة".



أدعية مأثورة عن النبي في الركوع والسجود

وكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها؛ لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك".



وكان إذا ركع، يقول: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي وعصبي"، وإذا رفع، قال: "اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد".



وكان إذا سجد صلى الله عليه وسلم ، قال: "اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين"، ثم يكون من آخر ما يقول - بين التشهد والتسليم -: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت"».