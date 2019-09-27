والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

لم يتحمل جسدها النحيل كل هذا الكم من التعذيب على يد اقرب الناس لها وسيلة دفاعها الوحيدة البكاء والصراخ حتى تحول جسدها الهزيل الى ساحة من الجروح والكدمات .. تفاصيل مؤلمة لواقعة تعذيب الطفلة جنة 5 سنوات التى جاءت إلى الحياة لأب وأم كفيفين انتهت بينهما الحياة بالطلاق وتركا الطفلة الصغيرة تصارع أمواج الحياة مع جدتها لأمها التى تتولى رعايتها لكن تحولت الجدة إلى آلة تعذيب يومية حتى كادت الطفلة تفقد حياتها .



منذ يومين توجهت الجدة الى مستشفي شربين للكشف على حفيدتها بعد ان اصيبت بجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة حرقها بالنار فى مناطق حساسة بجسدها وكدمات وتورم شديد.



ليكتشف الأطباء بالمستشفى عن كارثة حيث أكد مصدر طبي أن الطفلة مصابة بتهتك شديد فى أعضائها التناسلية، مما يوحي أن هناك سببا آخر تسبب فى حرقها بهذا الشكل القاسى، وربما تعرضت لاغتصاب، وسيظهر ذات تقرير الطب الشرعى إضافة لحروق وكدمات بجسدها، مشيرا إلى أن الحالة حرجة.



جنة لم يكن لها نصيب من اسمها بدلا من أن تكون حياتها مليئة باللعب، تحولت إلى مأساة على مدار 5 سنوات وصلات من التعذيب بالكي يوميا بتسخين آلة حادة، بسبب تبولها لا إراديا، حيث تخلت الجدة عن مشاعر الإنسانية وحولت حياة "جنة" إلى نار تكوى بها أعضاءها التناسلية باستمرار وقدميها.



وبعد أيام من التعذيب، كادت جنة أن تفقد حياتها، ولم تجد الجدة سوى التوجه بها إلى المستشفى في محاولة لإطفاء النار التي أشعلتها في جسد حفيدتها، وتوجهت بها إلى مستشفى شربين الذي قام بتحويل الطفلة إلى مستشفى المنصورة الدولي لسوء حالتها، حيث كانت مصابة بحروق فى مناطق حساسة بجسدها وكدمات وتورم شديد.



أبلغ الأطباء الشرطة وتم تحرير محضر لجدتها واحتجازها وحبسها بقسم الشرطة، وبسؤال جدها لوالدها "سمير. م"، اتهم جدتها لوالدتها "صفاء. ع"، بالقيام بذلك، والتعدى عليها وتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة حساسة لتبولها اللا إرادى.



وتبين من توقيع الكشف الطبى على الطفلة أنها في حالة حرجة حيث أجرى فريق طبي جراحة دقيقة للطفلة وتم بتر قدمها.



وأكد الدكتور عبد الوهاب السعدنى، رئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة العام الجديد، أن الطفلة ترقد الآن فى العناية المركزة، وأن حالتها مطمئنة ولا صحة لما أشيع عن وفاتها.



وقال عبد الوهاب السعدنى إنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة لها نتج عنها بتر بالقدم، وسوف يتم تركيب جهاز تعويضى لها فور استقرار حالتها وخروجها، مشيرا إلى أنها بدأت فى التحدث والوعى الكامل.



قال أحد الجيران رفض ذكر اسمه أن جدة المجنى عليها وخالها منعوا الطعام والشراب عن الطفلة لمدة يومين وقاما بتعذيبها واكد ان خالها كان بتقييدها ويكتم أنفاسها وتقوم جدتها بتعذيبها بالكى بالنار فى جسدها .



وتبين من التقرير الطبى الاولى اصابة الطفلة بتهتك ف الرحم و فشل كلوى وتسمم ف الدم وتم بتر ساق الطفلة بسبب الحروق التى تسببت فى اصابتها بغرغرينة وتلوث الجروح .



وتوافد العديد من المواطنين من أبناء الدقهلية على مستوى المنصورة العام الجديد للتبرع بالدم والبلازما للطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها لها حيث احتاجت إلى كمية بسيطه منهما ورغم ذلك كان التوافد كثيرا للتبرع.



ومن جانبه قال مصدر طبى ان قدم الطفلة التى تم بترها وتم دفنها حيث أجريت لها عمليتان جراحيتان دقيقتان كانوا فى منتهى الصعوبة مضيفا بأن الطفلة تحتاج لاكثر من عملية تجميل نظرا للحروق الشديدة التى تعرضت لها بسبب تعذيب جدتها لها ومازالت بالعناية المركزة حيث تحسنت حالتها.



كان قد تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شربين من مستشفى شربين يفيد بوصول الطفلة جنة محمد، ٥ أعوام، مقيمة بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق فى مناطق حساسة بجسدها "أعضائها التناسلية" و كدمات وتورم شديد.



وبسؤال جدها لوالدها "سمير. م" اتهم جدتها لوالدتها "صفاء. ع"، بالقيام بذلك، والتعدى عليها وتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة حساسة لتبولها اللا إرادى.