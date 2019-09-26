الكشف عن التصميم الجديد لملعب السان سيرو بميلانو

Today both Inter & Milan presented 2 plans for a NEW stadium with a capacity around 60-65k 🇮🇹🏟️



These would be entirely new & each plan has a different idea as to how to use the current San Siro. pic.twitter.com/2jRGl1dwiK — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 26, 2019

Milan and Inter have unveiled design plans for their potential new stadium. 🏟 pic.twitter.com/tz2E92Ee76 — Raffaele (@ItalianoCalcio) September 26, 2019

كشفت تقارير صحفية عن مشروعين لتصميم الملعب الجديد لقطبي مدينة ميلانو الإيطالية إنتر وميلان والذي سيعرف هدم الملعب التاريخي "سان سيرو" في الفترة المقبلة وتشييد ملعب بالطرق الحديثه.وقدمت شركة "مانيكا سبورتيوم" و بوبيولاس خطط كلًا منها في العرض التقديمي الذي أقيم في جامعة بوليتنيكو في ميلانو اليوم الخميس وعرضه علي مجلس المدينة لاتخذ قرار باختيار واحدًا منهم.و أفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن مجلس مدينة ميلان سيتخذ القرار النهائي بخصوص الأمر و سيقرر إن كان سيتخذ واحدًا من التصميمين لتنفيذه أو الاتجاه إلى تجديد ملعب سان سيرو الحالي بدلًا من ذلك.وفيما يلي نعرض التصميمين المقترحين للملعب الجديد