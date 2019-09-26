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رياضة

الكشف عن التصميم الجديد لملعب السان سيرو بميلانو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:29 م
ملعب السان سيرو معقل
ملعب السان سيرو معقل قطبي ميلانو
أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية عن مشروعين لتصميم الملعب الجديد لقطبي مدينة ميلانو الإيطالية إنتر وميلان والذي سيعرف هدم الملعب التاريخي "سان سيرو" في الفترة المقبلة وتشييد ملعب بالطرق الحديثه.

وقدمت شركة "مانيكا سبورتيوم" و بوبيولاس خطط كلًا منها في العرض التقديمي الذي أقيم في جامعة بوليتنيكو في ميلانو اليوم الخميس وعرضه علي مجلس المدينة لاتخذ قرار باختيار واحدًا منهم.

و أفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن مجلس مدينة ميلان سيتخذ القرار النهائي بخصوص الأمر و سيقرر إن كان سيتخذ واحدًا من التصميمين لتنفيذه أو الاتجاه إلى تجديد ملعب سان سيرو الحالي بدلًا من ذلك.

وفيما يلي نعرض التصميمين المقترحين للملعب الجديد







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