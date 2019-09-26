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ديني

تعرف على الفريضة التي بغيابها تنزل المصائب وتهدم الدول.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:34 م
تعرف على الفريضة
تعرف على الفريضة التي بغيابها تنزل المصائب وتهدم الدول
محمد شحتة
كشف الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، عن الفريضة الغائبة، التي يترتب على تركها لعنة، وتنهدم بعدم وجودها الدول، وتجلب بغيابها المصائب من السماء، وتمنع البركة عن العباد.

وأضاف الجندي، في لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، أن الفريضة الغائبة هى الحض، لقوله تعالى "كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ" منوها أن الحض هو الحث على العبادات".

وأشار إلى أن سبب المصائب في حياتنا ورد في قوله تعالى في سورة الفجر "وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا" منوها أن عدم الحث على الخير هو كبيرة من الكبائر.

وأوضح، أن عدم الحض والحث على الطاعة وفعل الخير، من التكذيب بالدين كما في قوله تعالي "أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ".

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