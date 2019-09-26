الاتحاد التركي يوقع عقوبة قاسية على محمد النني.. اعرف السبب

أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم، بيانا رسميا يتضمن عقوبة قاسية على محمد النني لاعب بيشكتاش والمنتقل إليه حديثًا من أرسنال الإنجليزي، وذلك بعد تعرضه للطرد في أول ظهور له مع الفريق أمام غازي عنتاب في الجولة الأولي من الدوري المحلي.



وقال موقع الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الخميس إن محمد النني تعرض لغرامة بقيمة 13 ألف ليرة تركية بالإضافة إلى الإيقاف 3 مباريات.



وكان محمد النني شارك أساسيا في خسارة فريقه أمام سلوفان السلوفيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة الدوري الأوروبي.



يذكر أن محمد النني انضم إلى بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.