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أخبار البلد

بالموشن جرافيك وترجمة الإشارة .. فيديو لدار الإفتاء يسلط الضوء على الوطن

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:58 م
محمد شحتة
أنتجت دار الإفتاء المصرية، فيديو جديد عن "الوطن" بطريقة الموشن جرافيك، مع الترجمة بلغة الإشارة لأصحاب الصم والبكم.

وقالت الإفتاء، في الفيديو إن الوطن، لم يكن أبدا حفنة من تراب بل هو شعب له تاريخ وحضارة، وهو انتصارات الإنسان على أرضه يصنع بها مكانا إقليميا وسياسيا وتأثيرا فكريا وعطاءا حضاريا.

وأشارت إلى أن الوطن ، هو رجال ونساء صنعوا ذاكرة الوطن على مستوى النضال الوطني والكفاح العسكري والتقدم الاقتصادي والإنتاج العلمي والثقافي في مختلف العلوم والفنون، مؤكدة أنه لم يكن حب الوطن أو الحنين إليه يوما نقصا في المروءة بل كان دليل الكمال الإنساني.

واستشهدت الإفتاء، بحديث النبي الذي رواه الدينوري عن الأصمعي "إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه" وقال النبي لما هاجر من وطنه "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد" وما ذلك إلى لشدة حنين النبي وأصحابه إلى بلدهم.

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