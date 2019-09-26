أهلي ٢٠٠٠ يخسر أمام منتخب عمان وديًا

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ أمام ضيفه منتخب عمان للناشئين مواليد ٢٠٠١، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات ناشئو الأهلي للموسم الجديد.



افتتح الأهلي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عت طريق ياسين علي، وتعادل منتخب عمان في الدقيقة ٤٣ عن طريق عمر السلتي، قبل ان يسجل يوسف الشكيلي هدف الفوز لمنتخب السلطنة في الدقيقة ٤٥ قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.



المباراة أقيمت على هامش المعسكر المغلق الذي يخوضه منتخب عمان في مصر، والذي سيلعب خلاله مباراة ودية أخرى أمام منتخب الفراعنة مواليد ٢٠٠١ بقيادة مدربه ربيع ياسين، يوم الأحد المقبل ٢٩ سبتمر الجاري.



واستغل مدحت طه إسماعيل المدير الفني لفريق مواليد ٢٠٠٠ بالأهلي تواجد المنتخب العماني في القاهرة للعب مباراة ودية أمامه، بهدف إكساب لاعبيه خبرة المواجهات الدولية واعتبارها فرصة جيدة لتجهيزهم بشكل مميز قبل بداية الموسم.



ويستعد فريق ٢٠٠٠ بالأهلي للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة التي يحمل الأهلي لقبها، علمًا بأن القرعة أوقعت الفريق في المجموعة الأولى مع فرق المقاولون العرب والنصر والغابة واتحاد الشرطة ومركز شباب الأميرية ومركز شباب زينهم والمطرية ومنشية حلوان الجديدة، بينما تضم المجموعة الثانية فرق طلائع الجيش وإنبي ومصر للتأمين والسكة الحديد وألماظة ومركز شباب سراي القبة ومركز شباب عين الصيرة ومركز شباب الوايلي.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.

