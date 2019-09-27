ببلوزة لافتة.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها..صور

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها.



تألقت رانيا فى الصورة بإطلالة كاجوال عصرية، حيث ارتدت بلوزة قصيرة تميزت بصيحة الكتف الواحد، وكشفت عن جزء من بطنها، ونسقت معها بنطلون جينز، فيما انتعلت حذاء بيج ذا كعب عالى.



ومن الناحية الجمالية، واعتمدت رانيا منصور على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ولك تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل وارتداء الإكسسوارات ولكنها أكتف بالبساطة وعدم المبالغة.



