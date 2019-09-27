Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان يواصل دعمه لـ إيران: سنشتري النفط

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:03 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعهد بلاده باستمرار شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الأمريكية عليها.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتوعدت بخفض مبيعات طهران من الطاقة إلى الصفر.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله قبل مغادرته نيويورك، حيث كان يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من المستحيل بالنسبة لنا إلغاء العلاقات مع إيران فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي. سنواصل شراء الغاز الطبيعي من هناك".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا لا تزال تسعى إلى زيادة حجم التجارة مع طهران، فيما كان الرئيس التركي قد انتقد في السابق العقوبات على إيران، مؤكدًا أنها لم تكن مجدية.

وتعمل تركيا وإيران بشكل وثيق مع روسيا لحل النزاع المستمر منذ 8 سنوات في سوريا على الرغم من مواقفهما المتباينة منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تحرج بريطانيا.. التيارات السياسية في طهران تتوحد ضد العدو القديم.. وضعف القدرات العسكرية للمملكة المتحدة.. وخامنئي يوجه باتباع دبلوماسية القوة

إيران تهدد صناعة الطاقة العالمية.. مخاوف من غموض مصير التصعيد مع واشنطن.. وتهديدات إغلاق مضيق هرمز تشعل فتيل النيران

فشل الضغوط القصوى لتصفير صادرات النفط الإيراني.. الصين وتركيا وسوريا تتحدى عقوبات ترامب وتواصل استيراد الخام.. 12 ناقلة وزعت البترول على الدول الثلاث

معلومات أخطر من الأسرار العسكرية.. واشنطن تعرض مليون دولار لمعرفة طريقة بيع النفط الإيراني وخط سيره.. أنشطة تجارية أقرب للجاسوسية.. عاهرات وتجار أمريكان وهميون في طهران

في تحد لترامب.. أردوغان يعلن مواصلة شراء النفط من إيران

ترشيحاتنا

بإطلالة كاجوال.. نانسى عجرم تستعرض رشاقتها.. صور

مطار القاهرة يشهد تجربة اختبار لأكبر طائرة ركاب في العالم.. الأربعاء

تضم 49 دولة.. تعرف على شروط التأشيرة السياحية لـ السعودية

الرئيس السيسي: محدش يخاف من حاجة والشعب المصري واع.. فيديو

دى حرب بيننا وبينهم.. تعليق الرئيس السيسي على دعوات الجماعات الإرهابية

صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات جريئة.. نجلاء بدر وغادة عادل بملابس مثيرة فى الجونة

برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور

بإطلالة كاجوال.. نانسى عجرم تستعرض رشاقتها.. صور