أردوغان يواصل دعمه لـ إيران: سنشتري النفط

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعهد بلاده باستمرار شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الأمريكية عليها.



وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتوعدت بخفض مبيعات طهران من الطاقة إلى الصفر.



ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله قبل مغادرته نيويورك، حيث كان يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من المستحيل بالنسبة لنا إلغاء العلاقات مع إيران فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي. سنواصل شراء الغاز الطبيعي من هناك".



وأشار أردوغان إلى أن تركيا لا تزال تسعى إلى زيادة حجم التجارة مع طهران، فيما كان الرئيس التركي قد انتقد في السابق العقوبات على إيران، مؤكدًا أنها لم تكن مجدية.



وتعمل تركيا وإيران بشكل وثيق مع روسيا لحل النزاع المستمر منذ 8 سنوات في سوريا على الرغم من مواقفهما المتباينة منه.