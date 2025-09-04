بملابس بكار.. قصة كفاح بائع مسليات على شواطئ طور سيناء

​بدأ محمد عبد الحميد، المعروف بـ"أبو بكار"، رحلة كفاحه على شواطئ طور سيناء بصندوق خشبي صغير لبيع الترمس. قدم من أسوان باحثًا عن فرصة عمل، واختار العمل الحر ليصنع لنفسه ولأسرته مصدر رزق.



و​شجعه أهل طور سيناء، الذين أطلقوا على ابنه "بكار" لارتدائه الزي النوبي، على تطوير عمله. ومع مرور الوقت، تطورت بضاعته من مجرد الترمس والفول إلى مجموعة متنوعة من مسليات البحر مثل غزل البنات والفشار.



​لم يكتفِ أبو بكار بذلك، بل صمم عربة يد على شكل قاطرة قطار، زينها بصور أبنائه، وأضاف لها مقعدًا خاصًا لولديه موسى وعيسى اللذين وُلدا في طور سيناء.



​تُعدّ رحلة "أبو بكار" اليومية رحلة كفاح وسعادة في آن واحد، حيث يقطع مع أسرته مسافة 10 كيلومترات سيرًا على الأقدام، دافعًا عربة بحثًا عن الرزق الحلال. يرى أبو بكار أن السعي للرزق هو أهم أسباب السعادة ورضا الله.