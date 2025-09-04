استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة ضمن القافلة الثلاثين لـ«زاد العِزَّةِ»

أفاد مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، محمد عادل، بأن الفوج الخامس من القافلة الثلاثين من "زاد العِزَّةِ"، المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مصر إلى قطاع غزة، انطلق صباح اليوم، الخميس، عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم أهالي القطاع.

وأوضح عادل، خلال رسالته على الهواء، أن القافلة تضمنت عشرات الشاحنات المحمّلة بمساعدات غذائية وطبية متنوعة، منها أجهزة طبية متقدمة مثل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الأشعة، والإنعاش، أدوية علاجية للأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى أدوية نزلات البرد وأخرى طبية طارئة، ومستلزمات طبية مثل الثلاجات الخاصة بحفظ الأدوية، والقفازات، والحقن، والمحاليل، وسلال غذائية تشمل الأرز والمعكرونة والبقوليات والسكر والزيت والسمن، إضافة إلى شحنات كبيرة من الطحين (الدقيق)، ومياه شرب نظيفة، ومستلزمات النظافة والعناية الشخصية مثل الصابون والمعقمات والفوط الصحية، وشنط الإسعافات الأولية، ومستلزمات خاصة بالأطفال.

ورغم الجهود الإنسانية المكثفة، أشار عادل إلى أن الجانب الإسرائيلي أعاد نحو 10 شاحنات من تلك القافلة، دون السماح لها بالدخول إلى غزة، بالرغم من احتوائها على مواد غذائية وأدوية عاجلة، وهو ما يعكس استمرار العراقيل والقيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المساعدات.