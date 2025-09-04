قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة ضمن القافلة الثلاثين لـ«زاد العِزَّةِ»

البهى عمرو

أفاد مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، محمد عادل، بأن الفوج الخامس من القافلة الثلاثين من "زاد العِزَّةِ"، المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مصر إلى قطاع غزة، انطلق صباح اليوم، الخميس، عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم أهالي القطاع.

وأوضح عادل، خلال رسالته على الهواء، أن القافلة تضمنت عشرات الشاحنات المحمّلة بمساعدات غذائية وطبية متنوعة، منها أجهزة طبية متقدمة مثل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الأشعة، والإنعاش، أدوية علاجية للأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى أدوية نزلات البرد وأخرى طبية طارئة، ومستلزمات طبية مثل الثلاجات الخاصة بحفظ الأدوية، والقفازات، والحقن، والمحاليل، وسلال غذائية تشمل الأرز والمعكرونة والبقوليات والسكر والزيت والسمن، إضافة إلى شحنات كبيرة من الطحين (الدقيق)، ومياه شرب نظيفة، ومستلزمات النظافة والعناية الشخصية مثل الصابون والمعقمات والفوط الصحية، وشنط الإسعافات الأولية، ومستلزمات خاصة بالأطفال.

ورغم الجهود الإنسانية المكثفة، أشار عادل إلى أن الجانب الإسرائيلي أعاد نحو 10 شاحنات من تلك القافلة، دون السماح لها بالدخول إلى غزة، بالرغم من احتوائها على مواد غذائية وأدوية عاجلة، وهو ما يعكس استمرار العراقيل والقيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المساعدات.

معبر رفح زاد العِزَّةِ قطاع غزة غزة

