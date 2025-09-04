دخول الفوج الخامس من قافلة "زاد العزة" إلى معبر كرم أبو سالم نحو غزة

أفاد مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، محمد عادل، بدخول الفوج الخامس من القافلة الإنسانية الـ30، المعروفة باسم "زاد العزة"، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بعد انطلاقه من الجانب المصري لمعبر رفح.

وتسير القافلة جمعية الهلال الأحمر المصري منذ 27 يوليو الماضي، في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإغاثي لسكان القطاع المحاصر. وتضم القافلة شاحنات محملة بمساعدات إنسانية متنوعة، تشمل سلالًا غذائية تحتوي على البقوليات، الأرز، المعكرونة، الزيت، السمن، السكر، إلى جانب مياه شرب نظيفة، مستلزمات شخصية، مستلزمات خاصة بالأطفال، فضلًا عن مواد طبية وأدوية علاجية.

وأكد المراسل أن المساعدات المقدمة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، في ظل استمرار الحصار المفروض عليهم، والذي أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية والصحية داخل القطاع.