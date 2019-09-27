غدا.. أهلي ٢٠٠٣ يواجه الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣، غدًا السبت، ضيفه الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.



ويدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق انتصار يرفع به حصيلته من النقاط حتى يدخل في غمار المنافسة على لقب البطولة، بالإضافة إلى تعويض التعادل بدون أهداف أمام الزمالك في الجولة الماضية.



ويمتلك الأهلي ٤ نقاط في رصيده، جمعها من الفوز على سموحة في الجولة الأولى بنتيجة ٢ – صفر، ثم التعادل مع الزمالك سلبيًا في الجولة الثانية، مسجلًا هدفين دون أن تستقبل شباكه أي أهداف.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيب الفريق وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.



