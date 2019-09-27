الزراعة توجه ضربة قاصمة للمتلاعبين بقوت الشعب.. ضبط 60 الف طن ذرة فاسدة

تمكنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كميات من الذرة الصفراء غير صالحة للإستخدام الآدمى أو الحيوانى، تقدر بحوالي ٦٠ الف طن مخزنة باحد الشركات في محافظة البحيرة.



ياتي ذلك فى إطار تكثيف عمليات الرقابة على صناعة الأعلاف وخاماتها وإضافاتها ومركزاتها للتأكد من جودة وسلامة الخامات الداخله فى التصنيع، وكذلك الأعلاف النهائية، وأن تكون مصنعه طبقًا لتسجيلات معتمده من وزارة الزراعة، وفى مصانع مرخصه من الوزارة - لضمان الحصول على منتج علفى جيد، وفقًا للمعايير القياسية يحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى للحيوانات والداوجن والأسماك للحصول على منتج غذائى آمن من البروتين الحيوانى وبسعر مناسب.



فقد وردت معلومات للدكتورة منى محرز - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن تخزين كمية من الأذره الصفراء الغير صالحة للإستخدام الأدمى أو الحيوانى، وتم التأكد من المعلومات ورفع تقرير بذلك إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت - وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، الذى أمر بدوره على الفور بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتقنين الإجراءات.



وتوجهت اللجنة المشكلة إلى مخازن وصوامع الشركة بمحافظة البحيرة، وتم سحب العينات اللازمة وممثله للأذره المخزنه فى الصوامع والتى تقدر بـ 60 ألف طن تقريبًا، وتم فحصها فى المعامل المرجعية بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة.



وتبين من نتائج فحص وتدريج الحبوب للعينات المسحوبه وجود إرتفاع كبير فى الحبوب التالفة عن الحد المسموح به، وإصابتها حشريًا، بالإضافة إلى ظهور رائحة غير طبيعية، وعليه فإن العينات تعتبر غير مطابقة للمواصفات الواردة بالقرار الوزارى رقم 1498 لسنة 1996 ولا ينصح بإستخدامها فى تغذية الحيوان.



وعلى الفور تم التحفظ على الموقع بالكامل، وتم تشميع المخازن والصوامع ووضع حراسة مشدده من قوات أمن البحيرة عليها، واحالة الموضوع برمته إلى النيابة لإستكمال التحقيقات، وإتخاذ اللازم.