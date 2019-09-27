إخواني يتظاهر فى قنا والوراق في نفس الوقت .. أحمد موسي يكشف فبركة الجزيرة .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القنوات الإرهابية بدأت فى نشر الشائعات، موضحا انها مستمرة فى نشر الفيديوهات الكاذبة.



وعرض " الإعلامي أحمد موسى "، خلال تقديمه تغطية خاصة عن أحداث اليوم و المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "صورة من مقطع فيديو تكشف أن هناك مواطن موجود فى محافظة قنا بـ تي شيرت أصفر وهو نفس المواطن الذى يوجد فى الوراق".



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الجماعات الإرهابية مستمرة فى فبركة الفيديوهات.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه القنوات الأرهابية مستمرة فى نشر الأكاذيب، معلقًا: " هو ازاى الجزيرة تنشر فيديو واحد وتؤكد أنه فى أكثر من محافظة" .



وكشف أحمد موسي، أن أى شخص ينشر أى شئ عن مصر سيتم محاسبته.

