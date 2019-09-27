Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إخواني يتظاهر فى قنا والوراق في نفس الوقت .. أحمد موسي يكشف فبركة الجزيرة .. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:56 م
فبركة القنوات الإرهابية
فبركة القنوات الإرهابية
Advertisements
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القنوات الإرهابية بدأت فى نشر الشائعات، موضحا انها مستمرة فى نشر الفيديوهات الكاذبة.

وعرض " الإعلامي أحمد موسى "، خلال تقديمه تغطية خاصة عن أحداث اليوم و المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "صورة من مقطع فيديو تكشف أن هناك مواطن موجود فى محافظة قنا بـ تي شيرت أصفر وهو نفس المواطن الذى يوجد فى الوراق".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الجماعات الإرهابية مستمرة فى فبركة الفيديوهات.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه القنوات الأرهابية مستمرة فى نشر الأكاذيب، معلقًا: " هو ازاى الجزيرة تنشر فيديو واحد وتؤكد أنه فى أكثر من محافظة" .

وكشف أحمد موسي، أن أى شخص ينشر أى شئ عن مصر سيتم محاسبته.
Advertisements

ترشيحاتنا

صحف إيطالية : محمد صلاح تعرض للسرقة.. واتهامات للفيفا بمجاملة ميسي

زوجة الكابتن حسن شحاته تنفعل على الهواء.. فيديو

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

شاهد .. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة لنيويورك

المعيقلي يحذر: هذا الفعل من أكبر الكبائر ويقع فيه كثيرون ..فيديو

رسميا.. إقامة لقاء الزمالك وجينراسيون السنغالى ببرج العرب الأحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر

طالع بدورين .. شخص يظهر فى قنا والوراق فى وقت واحد.. شاهد فبركة الجزيرة للفيديوهات

بعد إصابة هنا الزاهد بحصوات المرارة.. 5 أسباب للمرض والسيدات الأكثر عرضة