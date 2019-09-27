شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر

تدفق قبل قليل آلاف السكان بالرحاب ومدينتي إلى أماكن التجمع بالمدينتين للمشاركة في احتفالية حب مصر .



جاء ذلك بعد أن استجاب جهازي الرحاب ومدينتي أمس لمناشدة الآلاف من السكان توفير أتوبيسات للمشاركة في الاحتفالية .



أعلن جهازى مدينتى والرحاب على صفحتيهما على فيس بوك عن توفير أتوبيسات لنقل السكان للمشاركة في الاحتفالية .



وأوضح بيان أعلنه جهازي الرحاب ومدينتي انه تقرر توفير أتوبيسات للانتقال من ( الرحاب / مدينتي ) إلى ( مدينة نصر - طريق المنصة ) للتعبير عن تضامنهم وتأييدهم للسيد رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على مصرنا الغالية بالشائعات .



وحددت الصفحات أكثر من موضع للتجمع للانتقال الى مدينة نصر - طريق المنصة.

