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أخبار البلد

شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:14 م
أهالي الرحاب يدعمون
أهالي الرحاب يدعمون الرئيس السيسي
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أحمد عبد القوي
تدفق قبل قليل آلاف السكان بالرحاب ومدينتي إلى أماكن التجمع بالمدينتين للمشاركة في احتفالية حب مصر .

جاء ذلك بعد أن استجاب جهازي الرحاب ومدينتي أمس لمناشدة الآلاف من السكان توفير أتوبيسات للمشاركة في الاحتفالية .

أعلن جهازى مدينتى والرحاب على صفحتيهما على فيس بوك عن توفير أتوبيسات لنقل السكان للمشاركة في الاحتفالية .

وأوضح بيان أعلنه جهازي الرحاب ومدينتي انه تقرر توفير أتوبيسات للانتقال من ( الرحاب / مدينتي ) إلى ( مدينة نصر - طريق المنصة ) للتعبير عن تضامنهم وتأييدهم للسيد رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على مصرنا الغالية بالشائعات .

وحددت الصفحات أكثر من موضع للتجمع للانتقال الى مدينة نصر - طريق المنصة.
شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر
شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر
شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر
شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر
شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر
شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر
شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر
شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر
شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر
شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر
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شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر

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