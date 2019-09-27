أعراض الإيدز عند الرجال.. 3 مراحل للمرض وعلامات خطيرة خاصة بالذكور

ما هو الإيدز؟



مراحل الإصابة بـ الإيدز عند الرجال



المرحلة الأولى:

مرض حاد

يعاني حوالي 80 في المائة من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وتكون أعراضه في المرحلة الأولى شبيهة بأعراض الأنفلونزا ، ومنها :

- طفح الجسم

- حمى

- التهاب الحلق

- صداع شديد

كذلك قد يعاني المريض في المرحلة الأولى من بعض الأعراض الأخرى لكنها أقل شيوعًا ومنها :

- إعياء

- تورم الغدد الليمفاوية

- آلام العضلات

- آلام المفاصل

- استفراغ و غثيان

- تعرق شديد



المرحلة الثانية:

فترة بدون أعراض

بعد اختفاء الأعراض الأولية ، قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أي أعراض إضافية لعدة أشهر أو سنوات، وخلال هذا الوقت ، يتكرر الفيروس ويبدأ في إضعاف الجهاز المناعي، و لن يشعر أي شخص في هذه المرحلة أو يبدو مريضًا ، لكن الفيروس ما زال نشطًا، و يمكنهم نقل الفيروس بسهولة للآخرين،و هذا هو السبب في أن الاختبار المبكر ، حتى بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بخير ، مهم للغاية.



المرحلة الثالثة:

عدوى متقدمة

يستغرق الأمر بعض الوقت ، حتى يصل المريض إلى مرحلة متقدمة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وذلك حين يتم تدمير الجهاز المناعي للمريض، وهنا يصل المريض إلى المرحلة الأخيرة من المرض والتي يشار لها باسم الإيدز، حيث يعاني الشخص في هذه المرحلة من نظام مناعي شديد التلف ، مما يجعله أكثر عرضة لأي عدوى بسيطة او ما يسمى الإصابات الإنتهازية.



الإصابات الانتهازية هي ظروف يمكن للجسم عادة أن يقاومها ، لكن يمكن أن تكون ضارة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية" الإيدز"، و قد يلاحظ الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أنهم في كثير من الأحيان يصابون بنزلات البرد والإنفلونزا والفطريات ، قد يتعرضون أيضًا لأعراض المرحلة الثالثة من فيروس نقص المناعة وهي :

- غثيان

- قيء

- الإسهال المستمر

- التعب المزمن

- فقدان الوزن السريع

- السعال و ضيق في التنفس

- الحمى المتكررة والقشعريرة والتعرق الليلي

- طفح جلدي أو تقرحات أو آفات في الفم أو الأنف أو على الأعضاء التناسلية أو تحت الجلد

- تورم طويل في الغدد الليمفاوية في الإبطين أو الفخذ أو الرقبة

- فقدان الذاكرة ، والارتباك ، أو الاضطرابات العصبية.



أعراض الإيدز عند الرجال

أعراض فيروس نقص المناعة البشرية هي نفسها عادة عند النساء والرجال، لكن أحد أعراض فيروس نقص المناعة البشرية الفريدة للرجال هو قرحة على القضيب.



ويؤدي فيروس نقص المناعة البشرية إلى قصور الغدد التناسلية ، أو سوء إنتاج الهرمونات الجنسية ، في أي من الجنسين، ومع ذلك ، فإن آثار قصور الغدد التناسلية على الرجال أسهل في ملاحظة آثارها على النساء، يمكن أن تشمل أعراض انخفاض هرمون تستوستيرون ، أحد جوانب قصور الغدد التناسلية ، ضعف الانتصاب (الضعف الجنسي).





مصدر المعلومات موقع healthline الطبي.

أعراض الإيدز عند الرجال تختلف من مرحلة لأخرى، منذ بداية الإصابة بفيروس الإيدز الذي يدمر مناعة الجسم ويجعله غير قادر على التصدي لأي مرض أو فيروس، فتبدأ مراحل أعراض الإيدز، من المراحل المبكرة مرورًا بالمراحل المتقدمة وحتى المراحل المتأخرة التي تؤدي للوفاة بنسبة كبيرة في نهاية المطاف.فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يصيب الجهاز المناعي، وخاصة خلايا CD4. حيث تساعد خلايا CD4 على حماية الجسم من المرض على عكس الفيروسات الأخرى التي يمكن لجهاز المناعة مكافحتها، لكن لا يمكن القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الجهاز المناعي لأنه يدمره ويجعله غير قادر على التصدي لأي فيروس.أعراض الإيدز عند الرجال يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا من شخص لآخر، كما أنه من المحتمل ألا يعاني شخصان مصابان بالفيروس من نفس الأعراض، ومع ذلك ، يمر فيروس نقص المناعة البشرية بـ 3 مراحل بشكل عام وهي :1- مرض حاد2- فترة عديمة الأعراض3- عدوى متقدمة