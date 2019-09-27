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اقتصاد

غرفة التطوير العقاري: خفض الفائدة يدفع في اتجاه تحسن الاستثمار بالقطاع

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:38 م
التطوير العقارى
التطوير العقارى
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آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، أن خفض معدلات الفائدة مرتين متتالتين يدفع فى اتجاه تحسن الاستثمارات وضخ أموال جديدة فى الاقتصاد بشكل عام والسوق العقارى بشكل خاص.

وأوضح "شكرى" فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد رواجا فى السوق العقارى لأن الكثير من المواطنين سيفضلون الاتجاه للعقار كملاذ آمن ومخزن للقيمة بديلا عن الودائع البنكية .

وتابع، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن السوق المصرى يتمتع بطلب حقيقي ومتزايد نظرا للكثافة السكانية الكبيرة، وهذا يجعلها الاستثمار الأفضل سواء للمطورين أو للأشخاص الراغبين فى استثمار مبالغ محدودة من المال بفكرون بشكل أساسي فى العقار.
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