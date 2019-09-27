ترامب يكذب روحاني: رفضت عرض إيران رفع العقوبات مقابل عقد اجتماع

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحه بأنه رفض عرضًا إيرانيًا لترتيب اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني مقابل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال اليوم الجمعة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات.



وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى طهران.



وأضاف "المستشارة الألمانية ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا كانوا في نيويورك وأصروا جميعا على عقد هذا الاجتماع. وأمريكا تقول إنها سترفع العقوبات".



ومضى روحاني قائلا "العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش وقد قالوا بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات".



وأضاف "لكن هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة مما يعني أنه في ظل مناخ العقوبات واستمرار العقوبات والأجواء المسمومة لسياسة الضغوط القصوى فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع الأمريكيين في إطار خمسة زائد واحد فإنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات".