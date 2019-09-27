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فن

حفل نيكول سابا وفريق واما في جامعة العلوم والتكتولوجيا .. 19 أكتوبر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:22 م
نيكول سابا وفريق
نيكول سابا وفريق واما
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آيه عاطف
تستعد الفنانة نيكول سابا، لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 19 أكتوبر، في الجامعة المصرية للعلوم والتكتولوجيا.

من المقرر أن تقدم نيكول عددا من الأغاني الخاصة بها منها :" براحتي"، وأنا طبعي كده"، و"صورة سيلفي"، و"قررت"، و"مفيش مسحيل"، وغيرها من الأغاني.

كما يحيي أيضا، فريق واما الغنائي حفل غنائي في ذات الجامعة، بالتزامن مع حفل نيكول، ومن المفترض أن يقوم الفريق بغناء أغاني البومهم الجديد، منها "بتهرب"، و"شمس بحر"، و"فطومة"، و"على فكرة"، و"الصيف إبتدا".
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