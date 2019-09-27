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مرأة

بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تعودت الفنانة نانسى عجرم على مشاركتنا جميع صورها وكل ما تقوم به فى حياتها اليومية وحرصت نانسى بالظهور بإطلالات مختلفة وأنيقة، وشغلت نانسى عجرم السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة بكثير من الصور برفقة زوجها وأولادها.

وتظهر نانسى بكثير من الإطلالات الكاجول التى تتناسب معها والفساتين الصيفية التى ارتدتها نانسى بكثرة هذا الصيف بالألوان المبهجة، وسحرت نانسى متابعيها بإطلالتها الكلاسيكية فى الحفلات والسهرات.

واعتمدت نانسى عجرم فى ظهورها على عدم وضع الميكب ،أو الميكب الخفيف بالألوان الترابية التى تتناسب مع بشرتها الجميلة ويبرز جمال ملامحها الهادئة.

وتترك نانسى عجرم شعرها منسدلًا فى أغلبية إطلالتها أو رفعة بطريقة بسيطة وترك بعض الخصلات المتطايرة ولا تتكلف نانسى بوضع كثير من الأكسسوارات وتكتفى بقرط بسيط ،أو ساعة يد ،أو سلسلة بسيطة لإكمال إطلالتها.

وتشارك نانسي حاليا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
بعد تصدرها التريند .. 20 إطلالة تكشف أناقة نانسي عجرم في الصيف
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