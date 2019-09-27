من المنصة.. محمد رمضان يقرأ الفاتحة على أرواح الأبطال الشهداء

قام الفنان محمد رمضان، بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء مصر من أبطال القوات المسلحة والشرطة.



وشارك الفنان محمد رمضان في مظاهرات حب مصر ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنصة في شارع النصر بمدينة نصر، مؤكدا رفضه لنشر الفوضى، وقام بغناء أغنية " جيشنا صعب".



ووجه محمد رمضان، رسالة للشعب المصري قائلا: «شعب مصر نمر وان، وجشينا نمبر وان وشرطتنا نمبر وان، ورئيسنا نمبر وان».



وغنى محمد رمضان أغنيته الجديدة "هما عايزنها فوضى"، وسط تصفيق وتفاعل الجماهير أمام المنصة.



وتجمع الآلاف من المواطنين أمام المنصة في مدينة نصر، ورددوا هتافات: بنحبك يا سيسي، تحيا مصر".