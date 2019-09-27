Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الروسي يعلن إسقاط عشرات الطائرات والصواريخ في سوريا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:20 م
قاعدة حميميم الجوية
قاعدة حميميم الجوية في سوريا
Advertisements
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الجيش الروسي إعلانه أنه أسقط عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقها مسلحون هذا العام، مستهدفة القاعدة الجوية الروسية في سوريا.

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميغور جنرال إيجور كوناشينكوف، الجمعة، أنه حتى سنة 2019 أسقط الجيش 58 طائرة و27 صاروخا استهدف قاعدة حميميم الجوية، في محافظة اللاذقية على البحر المتوسط.

شنت روسيا حملة عسكرية في سوريا منذ سبتمبر 2015، مما سمح للقوات الحكومية باستعادة سيطرتها على معظم البلاد، وسط حرب مدمرة مستمرة منذ عام 2011.

وقال كوناشينكوف، متحدثا إلى الصحفيين أثناء رحلة إلى سوريا نظمتها الوزارة، إن المسلحين قاموا باستمرار بتطوير طائراتهم غير المأهولة، التي يصل مداها إلى 250 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 4 كيلومترات.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع إعلانها الخميس توسيع قاعدة حميميم، مشيرة إلى أنه تقرر إعادة بناء مدرج هبوط ثان للسماح للقاعدة بخدمة المزيد من الطائرات.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول، أن الوزارة ستشيد أيضا منشآت جديدة لتكون حظائر للطائرات في القاعدة، بغرض التصدي لهجمات تنفذ بطائرات مسيرة في قاعدة حميميم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متشددون سوريون يقصفون أطراف قاعدة حميميم الجوية في سوريا

وزارة الدفاع الروسية توسع قاعدة حميميم الجوية التابعة لها في سوريا

ترشيحاتنا

مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور

أحمد موسى فى تغطية خاصة على صدى البلد مستمرة للغد ..فيديو

برج خليفة يتزين بعلم مصر لدعم الرئيس السيسي والاستقرار

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة جيرالسيون

بفستان أصفر أنيق.. مي عمر تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية.. صور

جينراسيون يكشف لـ صدى البلد موقفه النهائي من خوض لقاء الزمالك ببرج العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالا بيوم السياحة العالمى .. وزارة السياحة تنظم الملتقى الدولي للمدونين والمؤثرين في مجال السياحة والسفر

الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور

سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد