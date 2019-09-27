عمرو أديب لـ محمد على: الثورة متكونش كدا لازم تتعب فيها شوية.. فيديو

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للمقاول الهارب محمد علي، قائلا: «عايز ترجع مصر، ترجع فين.. هتفضل طول عمرك بره مصر».
وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: «هتفضل عمرك كله ماشي في الشارع تبص وراء ظهرك، ولعنة الفراعنة هتفضل راكباك على طول، الثورة مش كدا، لازم تتعب فيها شوية».
وأشار: «محمد علي وصل لمرحلة إحباط شديدة»، متاعبا: «أنا لو لو منكم مطلعش تاني، وبلاش فيديوهات تاني علشان الموضوع باظ منك، شوف أي بار أو أي حاجه أقعد فيها».
وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: «هتفضل عمرك كله ماشي في الشارع تبص وراء ظهرك، ولعنة الفراعنة هتفضل راكباك على طول، الثورة مش كدا، لازم تتعب فيها شوية».
وأشار: «محمد علي وصل لمرحلة إحباط شديدة»، متاعبا: «أنا لو لو منكم مطلعش تاني، وبلاش فيديوهات تاني علشان الموضوع باظ منك، شوف أي بار أو أي حاجه أقعد فيها».