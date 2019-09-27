عمرو أديب لـ محمد على: الثورة متكونش كدا لازم تتعب فيها شوية.. فيديو

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للمقاول الهارب محمد علي، قائلا: «عايز ترجع مصر، ترجع فين.. هتفضل طول عمرك بره مصر».



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: «هتفضل عمرك كله ماشي في الشارع تبص وراء ظهرك، ولعنة الفراعنة هتفضل راكباك على طول، الثورة مش كدا، لازم تتعب فيها شوية».



وأشار: «محمد علي وصل لمرحلة إحباط شديدة»، متاعبا: «أنا لو لو منكم مطلعش تاني، وبلاش فيديوهات تاني علشان الموضوع باظ منك، شوف أي بار أو أي حاجه أقعد فيها».

