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رياضة

ألعاب القوى بالأهلي يحصد المركز الأول بكأس مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:47 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
حصد فريق ألعاب القوى تحت 20 سنة بالنادي الأهلي «شباب وشابات» المركز الأول في بطولة كأس مصر التي أقيمت في المركز الأولمبي بالمعادي في مختلف سباقات ومنافسات ألعاب القوى.

وحصل شباب الأهلي على المركز الأول، برصيد 16 ميدالية، مُقسمّة إلى 6 ذهب و4 فضة و6 برونز، أما شابات الأهلي فحققن المركز الأول برصيد 23 ميدالية مُقسّمة إلى 7 ذهب و9 فضة و7 برونز.

ويمثل الأهلي في البطولة 98 لاعبا ولاعبة في مختلف سباقات ألعاب القوي ويشارك فى البطولة 43 ناديا ومركز شباب على مستوى الجمهورية بواقع 680 لاعبا و540 لاعبة.

ويقود ألعاب القوى بالأهلي ياسر داوود رئيس الجهاز والمدير الفني، وعادل علي أبو بكر المدير الإداري، ووليد عبد الوهاب المشرف على الجهاز الطبى ، ووائل عبد العظيم إداريا.
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