بلدي أهم.. محمد فؤاد يعلن اعتزاله الغناء في هذه الحالة

قال الفنان محمد فؤاد، إن مصر منتصرة على كل الخونة والمتآمرين، مضيفا:" لو بصيتوا في المرايا هتعرفوا حجم السخافة اللي انتوا فيها".



وأضاف محمد فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" مفيش امل انهم يكونوا بني آدمين وخاصة المأجورين للهجوم على الدولة المصرية من الخارج والداخل"، مضيفا:" عمرى ما تخيلت ان يتم توجيه السباب لي عشان بحب بلدي وبدافع عن جيشي".



وتابع محمد فؤاد:" الجيش المصري خط أحمر والرئيس السيسي واجهة وشرف لينا والشرطة المصرية لا تنام الليل لتوفير الأمن والأمان".



وأكمل:" مش عايز حد يسمعني من أمثال الناس دي،ومستعد ابطل الغنا بسببهم، بس لو مضايق مني عشان بحب جيشي متسمعنيش بلدي أهم".

