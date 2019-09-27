بلدي أهم.. محمد فؤاد يعلن اعتزاله الغناء في هذه الحالة

قال الفنان محمد فؤاد، إن مصر منتصرة على كل الخونة والمتآمرين، مضيفا:" لو بصيتوا في المرايا هتعرفوا حجم السخافة اللي انتوا فيها".
وأضاف محمد فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" مفيش امل انهم يكونوا بني آدمين وخاصة المأجورين للهجوم على الدولة المصرية من الخارج والداخل"، مضيفا:" عمرى ما تخيلت ان يتم توجيه السباب لي عشان بحب بلدي وبدافع عن جيشي".
وتابع محمد فؤاد:" الجيش المصري خط أحمر والرئيس السيسي واجهة وشرف لينا والشرطة المصرية لا تنام الليل لتوفير الأمن والأمان".
وأكمل:" مش عايز حد يسمعني من أمثال الناس دي،ومستعد ابطل الغنا بسببهم، بس لو مضايق مني عشان بحب جيشي متسمعنيش بلدي أهم".
وأضاف محمد فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" مفيش امل انهم يكونوا بني آدمين وخاصة المأجورين للهجوم على الدولة المصرية من الخارج والداخل"، مضيفا:" عمرى ما تخيلت ان يتم توجيه السباب لي عشان بحب بلدي وبدافع عن جيشي".
وتابع محمد فؤاد:" الجيش المصري خط أحمر والرئيس السيسي واجهة وشرف لينا والشرطة المصرية لا تنام الليل لتوفير الأمن والأمان".
وأكمل:" مش عايز حد يسمعني من أمثال الناس دي،ومستعد ابطل الغنا بسببهم، بس لو مضايق مني عشان بحب جيشي متسمعنيش بلدي أهم".