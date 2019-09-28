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رياضة

الأزمة مستمرة.. جينراسيون السنغالي يخاطب الكاف.. تفاصيل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:10 ص
الزمالك وجينراسيون
الزمالك وجينراسيون السنغالي
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ملك موسي
قرر مسؤولو نادي جينيراسيون فوت السنغالى إرسال خطاب إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، خلال الساعات المقبلة، بشأن وجود أزمة لديهم فى رحلة العودة إلى السنغال بعد تلقيهم إخطارا من الكاف بنقل مباراتهم مع الزمالك بعد غد الأحد إلى استاد برج العرب بدلا من إقامة اللقاء غدًا السبت على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

ويتضمن خطاب جينيراسيون إلى الكاف بأن النادي سبق وحجز لبعض أفراد البعثة تذاكر العودة إلى السنغال عقب موعد اللقاء المحدد له مسبقا غدا السبت قبل أن يتم تأجيله لمدة 24 ساعة.

وكان جينيراسيون تمسك بموقفه بخوض اللقاء غدا فى بتروسبورت ورفض الزمالك الأمر خاصة بعد الحصول على موافقة الكاف ليقوم الأخير بدوره بمخاطبة النادى السنغالى لخوض اللقاء بعد غد الأحد بعد الموافقة على التأجيل.
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