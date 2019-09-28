Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:49 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليفربول لديه رغبة في الحصول على خدمات لاعب فريق أياكس ديفيد نيريس، الأمر الذي يزيد من التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح.

محمد صلاح انتقل إلى الأنفيلد قادمًا من روما في صيف 2017 وتمكن من تقديم موسمين مميزين مع كتيبة يورجن كلوب، كما ارتبط اللاعب المصري أكثر من مرة بإمكانية مغادرة الأنفيلد والانتقال إلى فريق أوروبي كبير مثل برشلونة أو ريال مدريد.

وبالرغم من تجديد عقد صلاح حتى عام 2023، إلا أن التكهنات بشأن مستقبله لم تتوقف.

وحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن ما يزيد من حدة الغموض حول مستقبل محمد صلاح في ليفربول هو اهتمام بطل أوروبا بضم ديفيد نيريس من أياكس.

وأشارت إلى أن إدارة الريدز تراقب اللاعب البرازيلي الشاب عن كثب تمهيدًا لإمكانية ضمه في العام المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل فخر العرب.. هل يكون محمد صلاح صفقة القرن في ميركاتو 2019

أعلى راتب في تاريخ النادى.. ليفربول يجهز عرضا مغريا لـ محمد صلاح.. تفاصيل

ليفربول ضد ارسنال .. هل يحرس أليسون بيكر عرين الريدز ؟

مذهل.. تعليق مثير من كلوب على ثنائية محمد صلاح فى شباك ارسنال وفوز ليفربول

صدمة لعشاق الريدز.. ليفربول يحدد موعد رحيل محمد صلاح

عمالقة أوروبا يتصارعون على ضم محمد صلاح.. واللاعب يحسم مستقبله

ترشيحاتنا

خدناهم غسيل ومكواة.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تغطية الجزيرة للأحداث في مصر الأيام المقبلة

10 معلومات شملها بيان القوات المسلحة .. فيديو

سيدة مصرية تهاجم قناة الجزيرة على الهواء.. وعمرو أديب: خدت المذيع على البارد.. فيديو

عمرو أديب لـ محمد على: الثورة متكونش كدا لازم تتعب فيها شوية.. فيديو

أصوات بالأهلي تطالب بالضغط على حسن حمدي للعودة للجنة الكرة

عروس المهرجان.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في ختام الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يتجولان في نيويورك بالدراجة.. صور

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث