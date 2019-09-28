محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليفربول لديه رغبة في الحصول على خدمات لاعب فريق أياكس ديفيد نيريس، الأمر الذي يزيد من التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح.



محمد صلاح انتقل إلى الأنفيلد قادمًا من روما في صيف 2017 وتمكن من تقديم موسمين مميزين مع كتيبة يورجن كلوب، كما ارتبط اللاعب المصري أكثر من مرة بإمكانية مغادرة الأنفيلد والانتقال إلى فريق أوروبي كبير مثل برشلونة أو ريال مدريد.



وبالرغم من تجديد عقد صلاح حتى عام 2023، إلا أن التكهنات بشأن مستقبله لم تتوقف.



وحسب شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن ما يزيد من حدة الغموض حول مستقبل محمد صلاح في ليفربول هو اهتمام بطل أوروبا بضم ديفيد نيريس من أياكس.



وأشارت إلى أن إدارة الريدز تراقب اللاعب البرازيلي الشاب عن كثب تمهيدًا لإمكانية ضمه في العام المقبل.