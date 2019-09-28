أمريكا تطلب الإفراج عن سجين مقابل السماح لظريف بزيارة صديق في المستشفى

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة أن الولايات المتحدة رفضت طلبا من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف لزيارة سفير بلاده لدى المنظمة الدولية في مستشفى في نيويورك حيث يعالج من السرطان.





وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه سيتم قبول طلب ظريف إذا أفرجت إيران عن أحد الأمريكيين الذين تحتجزهم.





كانت الولايات المتحدة قد فرضت في يوليو قيودا مشددة على سفر ظريف قبل زيارة للأمم المتحدة هذا الشهر، وكذلك الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم في نيويورك فيما وصفه ظريف بأنه "غير إنساني".



