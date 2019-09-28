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أخبار العالم

أمريكا تطلب الإفراج عن سجين مقابل السماح لظريف بزيارة صديق في المستشفى

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:44 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة أن الولايات المتحدة رفضت طلبا من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف لزيارة سفير بلاده لدى المنظمة الدولية في مستشفى في نيويورك حيث يعالج من السرطان.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه سيتم قبول طلب ظريف إذا أفرجت إيران عن أحد الأمريكيين الذين تحتجزهم.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت في يوليو قيودا مشددة على سفر ظريف قبل زيارة للأمم المتحدة هذا الشهر، وكذلك الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم في نيويورك فيما وصفه ظريف بأنه "غير إنساني".

ولا يسمح لهم سوى بالتنقل في منطقة صغيرة في مانهاتن وحي كوينز ومن وإلى مطار جون كنيدي، وبخلاف ذلك يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة من واشنطن.
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