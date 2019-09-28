Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يسعى لضم محمد صلاح بديلا للجوهرة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:57 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
محمد رشاد
كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن عقبة جديدة تُهدد حسم نادي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم 2020، مما يجعله يتجه لضم نجم منتخب مصر محمد صلاح خلال الميركاتو المقبل.

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني أن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز بدأ التفكير بشكل رسمي للتفاوض مع نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لتدعيم هجوم الفريق المدريدي والذي يعاني بشكل كبير في الوقت الحالي.

وأكد الموقع الإسباني أن تفكير فلورنتينو بيريز في الاتجاه للتعاقد مع "صلاح" جاء بعدما أصبح إنضمام الفرنسي كيليان مبابي للنادي المدريدي الصيف المقبل أمر شبه مستحيل في ظل وجود بند في عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان يتيح له تمديد تعاقده لمدة عام إضافي أي حتى 2022 وذلك يحبط آمال "بيريز" في التعاقد معه الصيف المقبل.

وأوضح الموقع الاسباني أن محمد صلاح يعتبر خيارا مثاليًا بالنسبة لريال مدريد خاصة وأن سعره أقل كثيرًا من الفرنسي كيليان مبابي، والذي يواجه الريال صعوبات في التعاقد معه، حيث لن يكلف "صلاح" خزينة النادي الملكي سوي 180 مليون يورو فقط.

وأكد أن فلورنتينو بيريز سيحاول استغلال توتر العلاقة بين محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ومدربه الألماني يورجن كلوب للضغط من أجل الظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق أن محمد صلاح غير مرتاح داخل صفوف نادي ليفربول في الوقت الحالي، ويرغب في الرحيل وخوض تجربة جديدة، وأن هناك إتجاه لدي إدارة النادي لبيعه والاستفادة من أموال الصفقة في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد خلال الفترة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس النادي رفضه.. محمد صلاح يضع شرطا للانتقال إلى ريال مدريد

ريال مدريد يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح من ليفربول في الصيف المقبل

ترشيحاتنا

أرملة مخرج بريطاني شهير تتعرض للسرقة والتعذيب المميت على يد عشيقته.. صور

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت.. وقناة مصرية تنقلها

بلا رحمة.. 4 أطفال يعتدون بالضرب الوحشي على عجوز في الـ70 من عمره

عمرو أديب يلقن هاني صبري درسا على الهواء بسبب تسجيل صوتي.. فيديو

صدمة في الأهلي من وعود هذا اللاعب !!

راكب يثير الفوضى على متن طائرة ويهدد بإيذاء طاقمها.. والسبب مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القرش الحوتي يظهر من جديد في شواطئ البحر الأحمر.. صور

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يتجولان في نيويورك بالدراجة.. صور

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم