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الأرصاد: طقس حار نهارا لطيف ليلا على أنحاء الجمهورية ..فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:14 ص
الأرصاد: طقس حار
الأرصاد: طقس حار نهارا لطيف ليلا
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مي محمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاعا في الحرارة نهارا، ثم يكون الطقس لطيفًا ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، أن سمات فصل الخريف أن تكون درجات الحرارة في المعدل الطبيعي، ولكن يمكن أن ترتفع بشكل نسبي.

وأكد الدكتور محمود شاهين، أن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بمدن ومحافظات الجمهورية.

وتابع الدكتور محمود شاهين، أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الأكثر تأثيرًا خلال الفترة القادمة، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

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