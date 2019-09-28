الـ ملوخية الـ ناشفة من الأكلات التى يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهى واللذيذ، ونقدم لكم طريقة عمل ملوخية ناشفة من مطبخ الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج "عمايل إيديا".



مقادير ملوخية ناشفة

ملوخية ناشفة

1 طماطم مقشرة ومسلوقة

ثوم مفروم

كزبرة خضراء

كزبرة ناشفة

ملح

مرقة دجاج

زبدة



طريقة تحضير ملوخية ناشفة:

* في طاسة على النار توضع زبدة مع ثوم مفروم وملح وكزبرة جافة وكزبرة خضراء وتقلب على النار جيدا

* في حلة على النار يوضع ثوم مفروم مع زبدة وطماطم مسلوقة ومقشرة وتقطع جيدا وتقلب حتى تتسبك

* تضاف المرقة

* تنخل الملوخية الناشفة جيدا وتضاف إلى الحلة

* تضاف الدقة وتقلب على النار مرة

* تقدم ساخنة