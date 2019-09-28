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رياضة

مانشستر سيتي يسعى لتضييق الخناق على ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:58 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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إسراء أشرف
يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفًا على نظيره إيفرتون، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويدخل أبناء الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مواجهة اليوم، بمعنويات عالية، بعد الفوز على واتفورد 8-0، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعدما تغلب على بريستون 3-0 الثلاثاء الماضي.

ويبحث السيتي عن تحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم في البريميرليج، من أجل تضييق الخناق على ليفربول المتصدر وتقليص الفارق بينهما لنقطتين، حيث ينتظر هدية من شيفيلد يونايتد بالفوز على الريدز اليوم، السبت.

وخاض مانشستر سيتي 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل مباراة وخسر مثلها.

ويحتل السيتيزن وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقاط، خلف ليفربول المتصدر بفارق 5 نقاط، بينما يأتي إيفرتون في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.
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