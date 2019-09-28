اسباب حب الشباب للرجال .. 7 خطوات للحصول على بشرة صافية

اسباب حب الشباب للرجال، لا حصر لها، فحب الشباب يسبب إزعاجا كبيرا للرجال، ووضعا محرجا، لذلك لابد من التعرف على ماهية حب الشباب وما أسباب ظهوره للرجال، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اسباب حب الشباب للرجال.





اسباب حب الشباب للرجال





اسباب حب الشباب للرجال، كثيرة ولكنها تحدث عند الرجال بسبب إفراز الدهون الزائدة في الغدد الدهنية، وعادة ما يكون سببها زيادة الهرمونات، فعندما يتم خلط هذه الهرمونات بالبكتيريا، تنتقل خلايا الدم البيضاء إلى المنطقة المصابة للشفاء، مما يسبب بثرة.





أما اسباب حب الشباب للرجال الرئيسية تتمثل فى :





- الإجهاد: يسبب الإجهاد زيادة في هرمون الأندروجين الذي يحفز الألواح الدهنية لزيادة إفراز الدهن فالاندروجين هو المسؤول عن تطوير سمات الذكور.





- التجفيف المفرط للبشرة، هناك الكثير من الرجال الذين لديهم ميل إلى تجفيف بشرتهم من أجل إزالة الزيت، والأمر الذى يتسبب فى ظهور حب الشباب للبالغين وذلك من خلال حاجة الغدد الدهنية بشكل مفرط لإعادة توازن مستوى زيت البشرة وبالتالي ملء المسام وغلقها.





- المواد الكيميائية والسموم: المواد الكيميائية والسموم في منتجات العناية بالبشرة التي تستخدمها يمكن أن تهيج الجلد، مما يسبب التهاب يؤدي إلى حب الشباب، ومن المتوقع أن تؤدى البشرة الملتهبة لتجميع خلايا الدم البيضاء ، مما يؤدي إلى ظهور البثور.





- نمط الحياة: يمكن أن يسبب تناول المشروبات الكحولية وتناول الطعام غير الصحي وتعاطي العقاقير الطبية حب الشباب البالغين عند الرجال.





- الحلاقة: عند الحلاقة يجب الحذر والابتعاد عن البثور حتى لا تسبب تهيجًا لبشرتك حيث أن الحلاقة في حد ذاتها تثير حب الشباب، فحاول استخدام جهاز كهربائي لإنقاذ بشرتك من التهييج.









علاج حب الشباب للرجال





الخطوات :





- يبدأ علاج حب الشباب للرجال بشراء منتجات الوجه للرجال المصممة لنوع بشرتك، إضافة إلى ضرورة استخدام منتجات العناية بالبشرة الطبيعية والعضوية للرجال، حيث إنه فيما سبق توضيح أن المواد الكيميائية والسموم الموجودة في منتجات العناية بالبشرة العامة تؤدى إلى ظهور حب الشباب والتهاب الجلد.





- تطهير الوجه من خلال غسله مرتين فى اليوم الصباح والمساء، حيث إن البشرة بحاجة إلى الرطوبة وليس الجفاف، وذلك للحفاظ على التوازن وعدم خلق حب الشباب.





- استخدام مقشر طبيعى للوجه للرجال لا يزيد عن مرتين في الأسبوع، أما فى حال وجود بشرة حساسة ينصح بتقليل التقشير لمرة واحدة فقط في الأسبوع وكن لطيفًا للغاية على البشرة.





- بعد التقشير يُنصح باستخدام مسحوقًا طبيعيًا للبشرة، لا يحتوي على كحول فهو سيؤدي إلى جفاف بشرتك وإلحاق ضرر أكبر من نفعها، لذلك لابد من مكونات مرطبة مثل الخيار.





- بعدها يُستخدم مرطب الوجه الطبيعي للرجال، حيث أنه يبدء من خلال وضع طبقة رقيقة فقط ، مع الحرص على عدم إضافة المستحضر بشكل مفرط إلى بشرتك.





- كما يمكن استخدام عصير الليمون من أجل القضاء على حب الشباب والبثور، حيث أنه يعمل على إزالة المادة الدهنية من البشرة كما يمكن أن يستخدم في تفتيح المناطق الداكنة فيها.





- علاج حب الشباب يستغرق وقتا طويلا للعمل، لذلك لا تشعر بالإحباط ولا تستسلم حيث يمكن أن يستغرق الأمر مابين ثلاثة أو أربعة أشهر قبل أن تلاحظ حقًا وجود اختلاف في بشرتك، كما عليك أن تتوقع أن تحصل على بعض البثور الجديدة ، أو حتى التوهج ، خلال الأسابيع الأولى من العلاج، هذا لا يعني أن علاجك لن ينجح، ولكن لابد من وجود وقت كاف.



