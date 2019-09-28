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رياضة

فى حال رفضه اللعب ببرج العرب .. عقوبات صارمة ضد جينراسيون السنغالى من الكاف

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:50 م
الزمالك وجينراسيون
الزمالك وجينراسيون
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منتصر الرفاعى
كشف عبدالمنعم شطة عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعرض فريق جينراسيون فوت السنغالى لعقوبات صارمة حال رفضه السفر إلى برج العرب ومواجهة الزمالك فى إياب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا غدا الأحد.

وقال شطة إن اللائحة تنص على معاقبة جينراسيون فى تلك الحالة بالحرمان من المشاركة فى البطولات القادمة بجانب اعتباره خاسرا للمباراة بهدفين دون مقابل وإعلان تأهل الزمالك الى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

تمسك مسئولو نادي جينراسيون فوت السنغالى برفض السفر إلى برج العرب اليوم لمواجهة الزمالك فى إياب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الأحد.

ورغم خطاب الكاف الرسمى الذى وصل إلى البعثة السنغالية المقيمة بالتجمع الخامس بنقل المباراة إلى استاد برج العرب على أن تقام فى الثامنة مساء غدا إلا أن مسئولي نادي جينراسيون فوت تمسكوا بإقامة اللقاء فى الموعد الذى كان محددا مسبقا اليوم بملعب بتروسبورت.

وذكر مسئولو بعثة جينيراسيون أنهم مازالوا متمسكين بموقفهم الرافض للسفر إلى برج العرب بعد إرسال الزمالك حافلة لهم للسفر منذ قليل وأعلنوا توجه الفريق السنغالى مساء اليوم لملعب بتروسبورت في موعد المباراة المحدد.

ووافق الكاف على نقل لقاء الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى إلى برج العرب لدواع أمنية حتى يتمكن جمهور الزمالك من حضور اللقاء.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب بالعاصمة داكار بهدفين مقابل هدف ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف وحيد من أجل التأهل الى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.
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