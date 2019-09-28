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فن

أنغام تغني حب الوطن بحفل كايرو فستيفال سيتي.. صور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:59 م
أنغام والمايسترو
أنغام والمايسترو هاني فرحات
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آيه عاطف
حرصت الفنانة أنغام، على غناء أغنية "حب الوطن" بحفلها أمس، الجمعة، الذي أقيم بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع "cfc" على خشبة المسرح المكشوف بمصاحبة فرقة المايسترو هاني فرحات.

وقالت أنغام خلال الحفل: "أنا حابة أغني حاجة لمصر" وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن ألبوم انغام الأخير "حالة خاصة جدًا" حقق نجاحا كبيرا جدا، حيث تضمن العديد من الأغاني المتنوعة منها "هدنة"، و"اساميك الكثيرة"، وبتوصفني بتكسفني"، وغيرها من الأغاني.
أنغام تغني حب الوطن بحفل كايرو فستيفال سيتي.. صور
أنغام تغني حب الوطن بحفل كايرو فستيفال سيتي.. صور
أنغام تغني حب الوطن بحفل كايرو فستيفال سيتي.. صور
أنغام تغني حب الوطن بحفل كايرو فستيفال سيتي.. صور
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