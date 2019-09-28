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فن

أنغام تدعم مصر بـ حفل كايرو فيستيفال سيتي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:15 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
أحيت الفنانة أنغام، مساء أمس الجمعة، حفل غنائي كامل العدد على خشبة المسرح المكشوف بكايرو فيستيفال سيتى، بالتجمع "cfc" بمصاحبة فرقة المايسترو هاني فرحات.

وقامت أنغام، بتوجيه الشكر للحضور الذين أصروا على حضور الحفل بالرغم من أوضاع البلاد الأمنية، كما حرصت على توجيه الشكر لكل المسؤولين بالدولة، ونعي الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، من ثم قامت بغناء أغنيتين وطنيتين أثناء الحفل.

كما وجهّت الشكر للعازفين معها بالحفل، بصحبة المايسترو هاني فرحات، خاصة بعد المجهود الذي قاموا به خلال الفترة الماضية من التواجد معها في الكثير من الحفلات حيث قالت : "برغم كل التعب الشديد والضغط إلا إنهم وحوش على المسرح".
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