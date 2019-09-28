طائرة مصر للطيران الثانية من صفقة إيرباص تصل القاهرة الثلاثاء

تصل مطار القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء المقبل، طائرة مصر للطيران الثانية من طراز إيرباص A220-300، قادمة من كبيبك بكندا، لتنضم رسميًا لأسطول الشركة، وذلك في إطار خطة مصر للطيران الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020.



قالت مصادر مطلعة بالشركة، إن وفد الشركة الذي يضم عددا من المهندسين والفنيين المكلف باستلام الطائرة، يقوم خلال الأسبوع الجاري بإنهاء إجراءات المراجعة على جميع أجزاء الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، تمهيدا للإقلاع بها من مصنع إيرباص بكندا الاثنين المقبل، لتصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح الثلاثاء.



وتضم طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعدًا ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.



وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، حيث تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.



كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجمًا، وتتمتع A220 بجميع المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، والذي يُقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.



جدير بالذكر أن أسطول مصر للطيران الحالي يضم 15 طائرة إيرباص، ومن المنتظر وصول 11 طائرة أخرى من طراز A220 بالإضافة إلى 15 طائرة جديدة من طراز A320neo خلال الفترة المقبلة.