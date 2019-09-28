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رياضة

شبان قنا يضم لاعبه السابق الجبلاوى على سبيل الإعارة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:04 م
أحمد الجبلاوي
أحمد الجبلاوي
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رباب الهواري
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين بقنا، في اتمام التعاقد مع أحمد الجبلاوى لاعب سيراميكا كليوباترا ،علي سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019 /2020. 

يذكر أن الجبلاوى مواليد 99 قدما موسما متميزا مع فريق شبان قنا مما دفع مسئولي نادي سيراميكا إلى ضمه في الانتقالات الشتوية لمدة 5 سنوات مقابل 100 ألف جنيه ،قبل أن يتود الي بيته ثانيا ولكن علي سبيل الاعارة لمدة موسما واحدا .

وسبق لفريق شبان قنا التعاقد مع:

حازم محمد محمد لاعب ديروط 
احمد الليثي لاعب الاقصر 
صلاح جدو لاعب الأقصر
محمد سوسته لاعب ديروط
احمد صلاح حارس مرمى طلائع الجيش
احمد محبوب لاعب قنا الرياضي
وثلاثي الالومنيوم مواليد ٩٧
خالد عبدالشافي ،احمد جمال ،ومحمد نصر الدين
عمرو علي لاعب الالومنيوم
الامين عمر اللاعب النيجيرى 
اكا لاعب كوت ديفوار .

يذكر أن مجلس إدارة نادى شبان قنا برئاسة جمال الحديدي قرر تجديد الثقة فى كمال الزين ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بالموسم القادم من دوري القسم الثاني.

وكان كمال الزين نجح فى قيادة الفريق الأول بنادى شبان قنا للتأهل إلى دورة الترقى وحصل على بطاقة التأهل لدورى القسم الثانى.

وأنهى شبان قنا دورة الترقى بالمركز الثانى برصيد 10 نقاط خلف بترول أسيوط المتصدر.
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