Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رسمة العين.. من يشبه يسرا اللوزى في الوسط الفني.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:31 م
يسرا اللوزى
يسرا اللوزى
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة يسرا اللوزى عن شبيهاتها فى الوسط الفنى وذلك من خلال لقائها فى برنامج "ET بالعربى".

وقالت يسرا اللوزى هناك كثير من الجمهور يشبهوننى بالفنانة غادة عادل والفنانة نور اللبنانية نظرا لتشابه رسمة العين بيننا وهو أمر يسعدنى للغاية ولا غضب منه.

يذكر أن يسرا اللوزى حرصت على المشاركة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى انتهت أمس.

وكان آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى مسلسل "بدل الحدوتة ثالثة" والذى شاركت فيه كضيف شرف مع الفنانة دنيا سمير غانم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دنيا سمير غانم لـ زوجها: ربنا يخليك ليا.. والجمهور: إزاي شبه بعض كده

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

أنثوية وطفولية.. يسرا اللوزي بإطلالة ملفتة في ختام الجونة السينمائي

أبرزهن يسرا وغادة عادل .. نجمات يتألقن باللون الاسود في ختام مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور

الأزمة تتفاقم.. جينراسيون السنغالي يتوجه إلى ستاد بتروسبورت.. والزمالك فى برج العرب

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

رونالدو يقود يوفنتوس لـ الفوز على سبال 2-0 في الدوري الإيطالي..فيديو

تفاصيل جديدة في أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي لبس البيت.. سارة الشامي بملابس غير لائقة في المطار

السيسى: 4 ملايين مواطن استفادوا من الإسكان الاجتماعي خلال 5 سنوات.. صور

لحظة خروج جثمان الطفلة جنة ضحية التعذيب من مشرحة مستشفى المنصورة.. شاهد