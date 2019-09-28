رسمة العين.. من يشبه يسرا اللوزى في الوسط الفني.. فيديو

وكان آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى مسلسل "بدل الحدوتة ثالثة" والذى شاركت فيه كضيف شرف مع الفنانة دنيا سمير غانم.





كشفت الفنانة يسرا اللوزى عن شبيهاتها فى الوسط الفنى وذلك من خلال لقائها فى برنامج "ET بالعربى".وقالت يسرا اللوزى هناك كثير من الجمهور يشبهوننى بالفنانة غادة عادل والفنانة نور اللبنانية نظرا لتشابه رسمة العين بيننا وهو أمر يسعدنى للغاية ولا غضب منه.يذكر أن يسرا اللوزى حرصت على المشاركة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى انتهت أمس.